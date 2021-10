Usa: allarme controintelligence, troppe spie all’estero catturate o uccise

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’intelligence degli Stati Uniti è preoccupata dal numero di informatori reclutati in altri Paesi che sono stati catturati o uccisi di recente. È il contenuto di un cablogramma segreto inviato la scorsa settimana a ogni stazione della Cia nel mondo e rivelato oggi dal “New York Times”. Il quotidiano spiega che la controintelligence Usa sta indagando su “decine di casi” che negli ultimi anni hanno visto informatori stranieri uccisi, arrestati o comunque compromessi. Seppur breve, il messaggio contiene nello specifico il numero degli agenti giustiziati da agenzie d’intelligence rivali, un dettaglio che generalmente non viene condiviso in cablogrammi di questo genere. Secondo il “New York Times”, l’avvertimento mostra le difficoltà che la Cia sta incontrando in uno scenario globale sempre più complicato, con i servizi segreti di Paesi come Russia, Cina, Iran e Pakistan che hanno raddoppiato gli sforzi per individuare gli informatori degli Usa e, in alcuni casi, per trasformarli in “agenti doppiogiochisti”. Nel cablogramma la Cia ricorda anche i diversi problemi che hanno minacciato il lavoro dell’agenzia negli ultimi anni, tra cui il peggioramento delle attività di addestramento, l’eccessiva dipendenza dalle fonti, la sottovalutazione delle intelligence straniere, il reclutamento troppo rapido degli informatori e la poca attenzione verso i rischi. Il numero di agenti compromessi negli ultimi anni, inoltre, dimostra i progressi compiuti da altri Paesi in tecnologie come la scansione biometrica, il riconoscimento facciale, l’intelligenza artificiale e altri strumenti in grado di tracciare i movimenti degli agenti della Cia. (Nys)