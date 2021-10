Italia-Israele: giovedì webinar di presentazione del bando "Accelerate in Israel" terza edizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata d'Italia in Israele, Agenzia Ice, Intesa Sanpaolo Innovation Center e Camera di commercio e industria Israele-Italia invitano al webinar “Accelerate in Israel 3rd Edition" che si terrà giovedì 7 ottobre alle ore 14:30. Lo riferisce l'ambasciata d'Italia a Tel Aviv sul proprio sito internet. La partecipazione all’evento è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione. Il webinar illustrerà le modalità di partecipazione al bando "Accelerate in Israel 3rd Edition" e passerà in rassegna le particolarità e le opportunità dell’ecosistema dell’innovazione israeliano. Nel corso dell’evento sarà possibile porre domande ai relatori e ascoltare la testimonianza di una delle start-up italiane che hanno partecipato alla prima edizione del programma nel 2019. Il bando prevede un finanziamento a titolo di contributo per la partecipazione ad un programma “full immersion” di 10 settimane di accelerazione in Israele per start-up italiane sulla base dell'Accordo Italia-Israele di cooperazione nel campo della ricerca e sviluppo industriale, scientifico e tecnologico. Dopo il successo della prima edizione, “Accelerate in Israel” è diventato un punto di riferimento per molte start-up italiane interessate a lanciarsi nell’arena internazionale, ed è uno strumento pensato per promuovere la crescita delle giovani aziende italiane e rafforzare i rapporti bilaterali tra Italia e Israele nel settore dell’alta tecnologia e dell’innovazione. Il bando scadrà il 22 ottobre 2021.(Res)