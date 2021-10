Ue: premier greco, accelerare dibattito su autonomia strategica e impegni chiari su Balcani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea deve accelerare il dibattito sulla sua autonomia strategica e assumere impegni chiari sulle prospettive di adesione dei Paesi dei Balcani occidentali. Lo ha detto il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, parlando al suo arrivo a Brdo in Slovenia per prendere parte al Consiglio europeo informale. Il premier greco ha sottolineato che sono passati 18 anni dal vertice Ue-Balcani occidentali tenutosi a Salonicco nel 2003, che "ha aperto le porte europee ai paesi dei Balcani occidentali per la prima volta", ha sottolineato. "Il tempo stringe", ha aggiunto e "se l'Unione europea è assente da questa regione, non c'è dubbio che altri si precipiteranno a riempire il vuoto". Mitsotakis è in Slovenia anche per partecipare al vertice Ue-Balcani occidentali che si terrà domani. (Gra)