Fisco: Gusmeroli (Lega), delega fiscale consegnata in zona Cesarini, così non va

- "Una delega fiscale consegnata a pochi minuti dalla cabina di regia del Cdm è inaccettabile". Lo afferma in una nota il deputato della Lega Alberto Gusmeroli, vicepresidente della commissione Finanze della Camera, secondo cui si tratta "di una delega in bianco, apertissima, che non contiene molte delle indicazioni del Parlamento, tra cui la garanzia del mantenimento e ampliamento della mini flat tax rispetto ai livelli attuali, la previsione di rateizzazione dell'acconto di novembre e l'abolizione della ritenuta d'acconto. Ma anche la riforma del Catasto che rischia nel medio termine di penalizzare tutti e ora di bloccare il mercato immobiliare. Così non va: nel metodo e nel merito", conclude.(Com)