Roma 2021: Raggi ad avversari, città impegnativa, governatela bene

- "Ai miei avversari, ora al ballottaggio, faccio i migliori auguri perché gestire questa città è un compito complesso, impegnativo come pochi. Ritorno a ribadire che servono fondi e poteri speciali per Roma. È la capitale di tutti noi italiani, una città al servizio dell'intero paese e di tutti i cittadini. Ed è la città che amo immensamente. Governatela bene! Mettiamo da parte l'acredine e lavoriamo per Roma". Lo scrive su Facebook la sindaca uscente di Roma, Virginia Raggi. (Rer)