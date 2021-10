Amministrative: Boccia (Pd), su sindaci Salvini dà numeri al lotto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Speravo che almeno sui numeri, tutti facilmente riscontrabili, Salvini e la Lega fossero corretti. Invece vedo che sparano numeri come se giocassero al lotto. Delle 5 grandi città al voto, tre sono state vinte al primo turno dal centrosinistra e due sono al ballottaggio, Roma e Torino. Al momento, nei 118 comuni con il doppio turno, sono già stati eletti al primo turno 26 sindaci del centrosinistra e 25 sindaci della destra e gli altri comuni non computati hanno sindaci civici". Così in una nota Francesco Boccia, deputato del Partito democratico e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale, arrivando al Nazareno. "Per il risultato finale saranno decisivi i ballottaggi in 61 città. Questo è solo il primo tempo, siamo molto soddisfatti per per i primi risultati ma restiamo con i piedi per terra e siamo già al lavoro per i ballottaggi", aggiunge. (Com)