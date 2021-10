© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' grave, gravissimo ed incomprensibile, lo strappo che sta facendo la Lega: chiediamo a Draghi di andare avanti". Lo afferma il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, intervistato dal Tg3. La riforma fiscale "è fondamentale per il programma di governo, per avere i soldi del Pnrr ed un fisco più semplificato: non è una piccola cosa", aggiunge Letta.(Rin)