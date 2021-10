Amministrative: la Lega conquista almeno 69 sindaci in più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega fa il pieno nelle storiche roccaforti di Lombardia e Veneto, ma incassa buone notizie anche nel Lazio, in Campania o in Basilicata. E' quanto si legge in una nota del partito. Nel Nord, Salvini conta 46 primi cittadini in più, nel Centro 17 e a Sud 6. In Veneto, il partito di Matteo Salvini conta su 21 nuovi sindaci, 8 sindaci su 8 riconfermati, 100 nuovi amministratori, la vittoria storica a Chioggia al primo turno e percentuali record: 80 per cento a Cittadella, più del 65 per cento a Montebelluna e Oderzo. In Lombardia la Lega ha eletto 41 sindaci. Altri potrebbero arrivare dai ballottaggi (dieci sindaci Lega, più altri trentuno come candidati di coalizione). A Roma - continua la nota - i cinque municipi con candidato presidente della Lega sono tutti al ballottaggio, ma nel Lazio la Lega guarda con soddisfazione anche il risultato di Latina. In Campania, invece, la Lega ha eletto 30 consiglieri (tra cui almeno 4 a Caserta, in attesa del ballottaggio con il candidato sindaco leghista Gianpiero Zinzi). In Basilicata, la Lega conquista 4 sindaci di cui 2 nuovi. (Com)