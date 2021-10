Ita: Cgil-Uil-Ugl, ennesimo finto incontro sindacale convocato da società

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ennesimo inutile e finto incontro sindacale convocato da Ita". E' quanto si legge in una nota delle segreterie nazionali Filt Cgil - Uiltrasporti - Ugl trasporto aereo. "Dalla convocazione ricevuta nella giornata del 4 ottobre proveniente dalla società Ita le aspettative delle Ooss in merito ai temi che erano contenuti nell'ordine del giorno, lasciavano prevedere un riavvio dell’interlocuzione con la società. Nel corso del brevissimo incontro, nel quale abbiamo solo potuto prendere atto delle dichiarazioni aziendali, ci è stato meramente comunicato che le operazioni di volo a partire dal 15 ottobre avrebbero avuto luogo in assoluta continuità con la vecchia azienda Alitalia Sai, ovvero ad esempio, utilizzando le stesse divise di volo, gli stessi devices informatici, stessi parcheggi, identiche modalità di trasporto da e per il parcheggio - si legge nella nota -. Nessun tema sociale è stato dibattuto né in riferimento alle assunzioni né in riferimento alla necessità di riavviare il confronto per giungere alla definizione del contratto di lavoro". (segue) (Com)