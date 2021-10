Ita: Cgil-Uil-Ugl, ennesimo finto incontro sindacale convocato da società (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora una volta, quindi - continuano i sindacati -, il modus operandi dell'azienda ha, in realtà, confermato che Ita non desidera alcun vero confronto ma al contrario, pur essendo un'azienda pubblica, vuole perseverare nell'imporre le sue decisioni in dispregio dell'importanza sociale, utilizzando i denari pubblici per andare contro i lavoratori. La riunione è quindi servita solo per confermare che la discontinuità con Az Sai è solo a parole e le uniche vere discontinuità sono riscontrabili nelle discriminazioni operate sulle assunzioni e sui tagli indiscriminati delle retribuzioni. Facciamo ancora una volta appello alle Istituzioni affinché pongano fine a questo scempio industriale e soprattutto sociale che sta già producendo le sue prime gravissime ripercussioni. Tutto questo avviene in un clima di grande tensione, ed è chiaro che le scriventi Organizzazioni Sindacali saranno costrette ad attivare ogni ulteriore iniziativa di sostegno che sarà ritenuta necessaria al fine di contrastare quello che inevitabilmente sembra ormai già deciso a tavolino", concludono i sindacati Filt Cgil - Uiltrasporti - Ugl trasporto aereo. (Com)