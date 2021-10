Taiwan: presidente Tsai, se Cina vincesse prevarrebbe l’autoritarismo sulla democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La conquista di Taiwan da parte della Repubblica popolare cinese avrebbe effetti "catastrofici" per la stabilità in Asia e per il sistema di alleanze democratiche. È quanto dichiarato dalla presidente di Taipei, Tsai Ing-wen, in un articolo scritto per la rivista statunitense "Foreign Affairs". Facendo eco alle parole pronunciate oggi dal premier Su Tseng-chang, Tsai ha affermato che "la minaccia rappresentata dal Partito comunista cinese" è sotto gli occhi della comunità internazionale, che dovrebbe "comprendere il valore di cooperare con l'isola". Nell'opinione della presidente, la sottomissione di Taiwan alla Cina significherebbe che "l'autoritarismo ha avuto il sopravvento sulla democrazia"; Taiwan, infatti, è un “Paese indipendente” e persegue una "convivenza pacifica, prevedibile e reciprocamente vantaggiosa con i suoi vicini". Nonostante il sostegno della comunità internazionale l'isola non terrà mai una condotta "avventurista" nei confronti di Pechino, ha detto Tsai ribadendo l’invito al dialogo con la Cina. (segue) (Cip)