Taiwan: presidente Tsai, se Cina vincesse prevarrebbe l’autoritarismo sulla democrazia (2)

- Tuttavia, se Pechino continuerà a respingere gli inviti di Taipei a colloqui "senza precondizioni" e ad intensificare la propria aggressività sul piano militare, ha sottolineato la presidente, Taiwan "farà tutto il necessario per difendersi". Le parole di Tsai Ing-wen giungono in una fase di tensione senza precedenti tra le due sponde dello Stretto. Negli ultimi quattro giorni, l'aeronautica militare cinese ha ripetutamente violato la Zona di identificazione della difesa (Adiz) taiwanese facendo decollare 149 tra cacciabombardieri e aerei da guerra antisommergibile. Nella giornata di ieri il ministro degli Esteri dell'isola, Joseph Wu, ha auspicato colloqui con l'Australia per "preparare l'isola ad affrontare lo stato di guerra", minacciando la Cina di "tremende sofferenze" in caso di un ipotetico scontro con Taiwan. (Cip)