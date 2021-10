Romania: presidente su sfiducia a governo, situazione complicata generata da politici cinici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania è in una situazione complicata, generata da politici cinici. Lo ha detto il presidente, Klaus Iohannis, in una dichiarazione dopo l'approvazione della sfiducia al governo di Florin Citu. "Convocherò i partiti parlamentari per consultazioni la prossima settimana, per dar loro il tempo di trovare una soluzione alla crisi politica", ha detto il capo dello Stato. "La parola che caratterizza la Romania di oggi è crisi. Siamo nel bel mezzo di una pandemia. La quarta ondata ci ha colpito e lo ha fatto duramente. Siamo in una crisi dei prezzi dell'energia. Una crisi europea e globale. C'era tanto lavoro da fare da parte dei politici per risolvere la pandemia, i prezzi dell'energia, ma alcuni di loro hanno pensato di aggiungere un'altra crisi, una crisi di governo", ha continuato Iohannis. "I politici si sono abituati a puntare il dito, ad accusarsi a vicenda, la gente non sa cosa capire. È una situazione complicata, una situazione che è stata generata da politici cinici. Alcuni indossano la maschera del riformismo, altri affermano di prendersi cura dei romeni. Vediamo, però, cosa è successo al di là di queste affermazioni. L'Usr faceva parte della coalizione di governo. L'Usr ha lasciato il governo e ha votato insieme a Psd e Aur l'odierna mozione di sfiducia. Questi sono i fatti. Il resto è discorso politico o demagogia", ha affermato il presidente. (Vap)