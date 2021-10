Napoli: Rosato (Iv), imbarazzante risultato elettorale M5s in città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una piccola nota di colore. Conte, ex presidente del Consiglio e capo partito, Fico presidente della Camera, Di Maio ministro degli Esteri, un concentrato di potere non banale, peraltro sempre usato fino in fondo. Hanno passato la campagna elettorale a Napoli, totalizzando poi poco più di 30mila voti, il 9 per cento. Un risultato modesto per chi aveva vinto tutti i collegi in quella provincia, ininfluente per Gaetano Manfredi sindaco che avrebbe vinto anche senza di loro. Ma lo capisco, considerato il quarto posto a Roma della Raggi, l'irrilevanza a Torino e la sparizione quasi ovunque, qualche cosa da festeggiare bisognava pur trovarla. E così diamo anche un senso alla foto, altrimenti abbastanza imbarazzante, dei tre che corrono a Napoli a mettere un cappello su una vittoria di altri". Lo ha scritto sui social il parlamentare Ettore Rosato (Iv).(Ren)