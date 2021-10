Napoli: Borrelli (Verdi), con pioggia Sanità e Agnano diventano piscine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' bastata la pioggia di questa mattina per far diventare la conca di Agnano e il Rione Sanità due immense piscine. Ad Agnano diversi gli automobilisti rimasti intrappolati a causa dell'acqua copiosa che ha invaso le carreggiate. Il tutto ripreso in un video-denuncia che ci è stato inviato da un automobilista che transitava in zona. Dalla Sanità arriva il video dell'allagamento che ha interessato i vicoli e diversi veicoli che transitavano in quel quartiere. Non è la prima volta che accade e per questo chiediamo che si proceda ad una immediata revisione e pulizia delle caditoie effettuando, al tempo stesso, controlli puntuali sullo stato dei sotto-servizi e della tenuta della rete fognaria per evitare, in prossimità dell'autunno, che il persistere di queste condizioni provochi danni ben più seri". Lo ha affermato in una nota il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli.(Ren)