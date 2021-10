© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il quotidiano bollettino diramato dalla Regione Lombardia sulla diffusione del coronavirus, a fronte di 61.204 tamponi effettuati, sono 288 i nuovi positivi (0,4 per cento). Crescono i ricoveri sia in terapia intensiva, dove ci sono 59 persone (+3 rispetto a ieri), sia nei reparti, dove i ricoverati sono 358 (+11). Sono invece sette i decessi segnalati oggi, per un totale complessivo di 34.067 (Rem)