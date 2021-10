Alitalia: Fit-Cisl, proroga cassa integrazione è primo passo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La proroga odierna della cassa integrazione straordinaria fino al 2022 per le lavoratrici e i lavoratori di Alitalia è da considerarsi un primo passo". È quanto dichiara la Fit-Cisl. "Occorre infatti ragionare almeno fino al 2025, coprendo quindi l'intero arco di piano di Ita, quando da previsioni assorbirà ulteriore personale della ex compagnia di bandiera. Inoltre insistiamo che si parli di politiche attive: le persone interessate devono poter conservare e aggiornare le certificazioni e le abilitazioni necessarie", conclude. (Com)