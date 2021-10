Cina-India: stampa, prossimi colloqui militari a metà mese su disimpegno area Hot Springs (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dodicesimo ciclo di colloqui si è tenuto sul lato indiano della frontiera Chushul-Moldo il 31 luglio e, secondo un comunicato congiunto pubblicato il 2 agosto, le parti hanno avuto “uno scambio franco e approfondito” sul disimpegno delle aree ancora occupate nel settore occidentale della Lac e “hanno concordato di risolvere le questioni rimanenti in modo spedito secondo gli accordi e i protocolli esistenti e di mantenere lo slancio nei dialogo e nei negoziati”. Un successivo comunicato del ministero della Difesa indiano ha annunciato che il 4 e il 5 agosto è stato portato a termine il disimpegno dell’area di Gogra, il cosiddetto punto di pattugliamento 17A. Le parti, si legge nella nota, “hanno messo fine a ulteriori dispiegamenti in questa area in modo graduale, coordinato e verificato” e “tutte le strutture temporanee e le altre infrastrutture associate (…) sono state smantellate con il reciproco controllo”. Il dodicesimo ciclo si è svolto dopo una lunga pausa, dato che il precedente risaliva al 9 aprile, ed è seguito all’incontro del 17 luglio tra i ministri degli Esteri, l’indiano Subrahmanyam Jaishankar e il cinese Wang Yi, a margine della riunione ministeriale dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco) a Dushanbe, in Tagikistan. I due si sono rivisti il 17 settembre, sempre a Dushanbe, un altro incontro incentrato sulla questione dei confini. (segue) (Inn)