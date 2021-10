Israele: ministra Energia, "su confini marittimi non è Libano a dettare condizioni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Libano non detta le condizioni nella disputa sui confini marittimi con Israele. Lo ha detto la ministra delle Infrastrutture, dell'Energia e delle Risorse naturali israeliana, Karine Elharrar, in un'intervista riportata dal sito del quotidiano israeliano "Yedioth Ahronoth". I negoziati tra le parti iniziati circa un anno fa si sono interrotti lo scorso maggio. Non è, quindi, ancora risolta la controversia tra Libano e Israele, per la definizione dei confini marittimi in un'area del Mediterraneo potenzialmente ricca di gas. La ministra ha precisato che il governo israeliano è disposto a rinnovare gli sforzi per risolvere questa disputa sulle acque territoriali. "Abbiamo bisogno di trovare una soluzione che porti ad una svolta e di superare le vecchie modalità di definizione dei confini", ha affermato Elharrar. "Abbiamo avviato i negoziati definendo un confine marittimo che loro (la controparte libanese) ha spostato sempre più avanti. E questo non è un modo di negoziare. Non possono dettare le condizioni", ha aggiunto. La ministra dell’Energia ha concluso: "Condividiamo un giacimento di gas e dobbiamo trovare una soluzione duratura su come sfruttarlo in modo che ogni parte possa avere accesso al giacimento in modo equo". "Siamo disposti a dargli un'altra possibilità", ha concluso la ministra. (segue) (Res)