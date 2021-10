Israele: ministra Energia, "su confini marittimi non è Libano a dettare condizioni" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I colloqui, avviati un anno fa sotto la mediazione degli Stati Uniti, si sono interrotti quando entrambe le parti hanno presentato delle mappe che di estendono oltre i confini "legittimi". In quell'occasione, il presidente libanese, Michel Aoun, ha respinto i suggerimenti del mediatore statunitense, Amos Hochstein, che ha proposto di rispettare i vecchi confini riconosciuti dalle Nazioni Unite. Inoltre, lo scorso settembre, con i negoziati ancora in stallo, Israele, che già ha accesso a diversi giacimenti di gas, ha affidato alla compagnia petrolifera Halliburton un contratto di servizio per nuove trivellazioni offshore al largo del Mediterraneo. Nelle prossime settimane, Hochstein è atteso in entrambi i Paesi per rilanciare il negoziato e per chiarire tutti i dubbi sollevati dal Libano in merito a questo episodio. Il Libano potrebbe trarre grande beneficio dal negoziato e dall'accesso a queste riserve di gas, in un periodo in cui affronta la sua peggiore crisi economica dai tempi della guerra civile. (Res)