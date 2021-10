Fisco: Salvini, no Lega a delega? Non rispetta accordi, problemi di metodo e merito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il non voto della Lega alla delega fiscale è perché "non contiene quello che c'era negli accordi". Ha così risposto alla richiesta di spiegazioni del presidente Draghi, Matteo Salvini, in conferenza stampa alla Camera dei deputati. C'è un "problema di metodo: non possiamo avere un documento così importante alle 13.30 per votarlo alle 14, non siamo all'oroscopo". Occorre quindi per il leader della Lega "un cambio di modalità operativa" e poi, "nel merito la riforma del catasto non è stata decisa in Parlamento".(Rin)