Toscana: in consiglio proposta per garante animali

- "Un garante regionale per la tutela dei diritti degli animali intesi, come già sancito dalla dichiarazione universale proclamata il 15 ottobre del 1978 nella sede dell'Unesco a Parigi, come soggetto, individuo, portatore di interessi vitali. Su queste basi si fonda la proposta di legge presentata in commissione Affari istituzionali guidata da Giacomo Bugliani (Pd) dal capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Marco Stella". Lo ha riferito in una nota il consiglio regionale della Toscana. Sul testo il vicepresidente dell’Assemblea legislativa Marco Casucci (Lega) ha espresso dubbi non di ordine alla “necessaria tutela” quanto ad una sovrapposizione di compiti già espletati da altre figure istituzionali. Pur riconoscendo agli animali diritti già sanciti, per la loro tutela sarebbe forse meglio “investire su personale e uffici esistenti”. “Abbiamo fin troppe figure di tutela” ha dichiarato confermando di essere “molto sensibile sul tema”. Sulla stessa lunghezza d’onda la vicepresidente segretaria della commissione Valentina Mercanti (Pd): “Per quanto abbia rispetto degli animali non credo che la Toscana abbia bisogno di un altro garante. Peraltro sono già in essere collaborazioni con i Comuni per affrontare situazioni di emergenza”. A detta del consigliere oltre che parlare di semplificazione serve applicarla: “Ragioniamo in un’ottica di snellimento. Un nuovo organismo rischia solo di appesantire la macchina pubblica”. (Ren)