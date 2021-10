Fisco: Salvini, in delega nulla su rottamazione cartelle, ma aumento mini Flat tax

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tassare la casa in questo momento, anche fra quattro anni sarebbe una follia: significa bloccare l'edilizia". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in conferenza stampa alla Camera. "La riforma del catasto non c'entra in una legge delega in bianco", ha aggiunto per poi precisare che nella delega fiscale "non c'è nulla sulla rottamazione della cartelle esattoriali, non c'è nulla sulla Flat tax anzi si ipotizza un aumento della mini Flat tax". (Rin)