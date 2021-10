Toscana: consiglio regionale, cambiano requisiti nomina segretario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In linea con il dettato nazionale i requisiti per la nomina del segretario generale del Consiglio regionale della Toscana potrebbero essere modificati". L'annuncio in una nota dell'organismo: "Il ventaglio da cui attingere non sarà più limitato a dirigenti del ruolo regionale, dirigenti di enti o aziende pubbliche o private ma anche verso soggetti provenienti dalle carriere della ricerca, della docenza universitaria o delle magistrature. La proposta di legge di iniziativa dell’Ufficio di presidenza illustrata dal presidente dell’Assemblea legislativa, Antonio Mazzeo, in commissione Affari istituzionali guidata da Giacomo Bugliani (Pd). “Si tratta di un mero adeguamento normativo” ha detto Mazzeo spiegando che il testo “è condiviso anche con tutti i capigruppo”. (Ren)