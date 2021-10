Polonia: ministro Difesa, prove che Bielorussia usa bambini per fare pressione migratoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia ha prove del fatto che la Bielorussia usa i bambini per aumentare la pressione migratoria al confine con il Paese. Lo ha affermato il ministero della Difesa di Varsavia con un messaggio su Twitter in cui ha allegato un breve video a tale proposito. Nel filmato, afferma il messaggio, “si vede un migrante insieme a un bambino che posa per una foto su istruzione di un soldato bielorusso”. Il titolare del dicastero, Mariusz Blaszczak, ha scritto in un altro messaggio di “non sottoporsi alla propaganda bielorussa”. I migranti, tra i quali i bambini, “sono uno strumento nelle mani di Lukashenko usato contro la Polonia”, ha detto. (Vap)