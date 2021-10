© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è crisi di governo" sulla mancata presenza della Lega alla cabina di regia sulla delega fiscale, "è un governo che deve chiarire che non è il momento di aumentare le tasse", l'ipotesi di uscire dal governo "è fuori tema". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in conferenza stampa alla Camera. "Nel merito, c'è un'ipotesi di aumento della tasse che la Lega non avalla", ha spiegato. (Rin)