Ita: Rixi (Lega), governo venga in commissione Trasporti, serve umiltà e senso pratico

- Il deputato della Lega Edoardo Rixi, componente della commissione Trasporti della Camera e responsabile nazionale Infrastrutture del partito, ha sottolineato: "Ci auguriamo che il governo venga a parlarci di Ita in commissione Trasporti o in Aula senza nascondersi dietro situazioni che fanno pensare male creando tensioni sociali. Riteniamo che il piano industriale sia molto ambizioso e che si possa sviluppare anche con nuove alleanze". Nel suo intervento in Aula sulle mozioni Alitalia, il parlamentare ha aggiunto: "Vorremmo capire, però, quali indicazioni reali il governo dà al management della newco perché affermare il contrario non è sostanzialmente vero. La mozione della Lega su Alitalia la settimana scorsa ha avuto parere negativo, è bastato cambiare quattro parole e oggi la stessa mozione passa. Se quelle quattro parole le avessimo cambiate durante la riunione fiume di otto ore si sarebbero evitate subito tensioni coi lavoratori. La Lega - ha concluso Rixi - chiede a tutti maggiore umiltà e senso pratico".(Com)