Ricerca: Fratoianni, Gelmini, Tajani, Meloni e Brunetta si felicitano con Parisi ma hanno tagliato fondi

- "Vedo che Gelmini (quella del tunnel dei neutrini), Tajani, Meloni e Brunetta, corrono a felicitarsi per il premio Nobel a Parisi. Ne siamo contenti. Per essere credibili dovrebbero però anche chiedere scusa, cosa che non hanno mai fatto, per aver con il governo Berlusconi-Lega affossato la scuola pubblica e danneggiato fortemente la ricerca italiana". Lo ricorda su Twitter il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni.(Rin)