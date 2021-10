Ungheria: ministro Interno, confini esterni Ue vanno difesi da migrazioni illegali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l’Ungheria è imperativo che la frontiera esterna dell’Unione europea venga difesa dall’immigrazione illegale. Lo ha detto il ministro dell’Interno magiaro, Sandor Pinter, che ha incontrato gli omologhi del gruppo di Visegrad (Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria – V4) e dell’Austria. Pinter ha dichiarato che da questo punto di vista la comunanza dei Paesi in questione è totale. A tal proposito hanno firmato una dichiarazione comune con lo scopo di riaffermare il loro punto di vista in seno all’Ue. Il ministro dell’Interno magiaro ha dichiarato che la sfida dell’immigrazione che risulterà dalla crisi in Afghanistan ricadrà su tutti. (Vap)