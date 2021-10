Ita: ecco il testo della mozione di maggioranza alla Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mozione presentata dalla maggioranza, concernente iniziative volte al rilancio di Alitalia e al mantenimento della continuità operativa e degli attuali livelli occupazionali della compagnia di bandiera, all'esame dell'Aula della Camera, "impegna il governo, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica: con riferimento agli indirizzi sulle prospettive industriali di Ita, ad adottare iniziative per garantire che la nuova società Italia trasporto aereo s.p.a. rispetti gli obiettivi del piano industriale approvato dalla commissione europea e far sì che la sua gestione sia improntata a criteri di efficienza al fine di evitare il verificarsi di politiche e strategie di mercato che hanno portato al fallimento di Alitalia, nel rispetto delle linee guida del piano industriale aggiornato; a vigilare affinché sia assicurato un adeguato ed efficiente servizio sul territorio nazionale, in termini di tratte coperte, di frequenza dei voli, di tariffe, garantendo piena tutela dei diritti dei passeggeri; a garantire che la nuova società Ita non procuri, con eventuali atteggiamenti non collaborativi, disagi nei riguardi dei passeggeri detentori di titoli di viaggio Alitalia". Il documento impegna, poi, l'esecutivo, "con riferimento al negoziato con la commissione europea e all'accesso agli atti: ad adottare ogni iniziativa di competenza nelle sedi dell'Unione europea per continuare un dialogo, proprio in termini di concorrenza, in ordine ai vincoli operativi nei confronti di Ita, anche in riferimento alla disciplina degli slot, per assicurarne l'uniformità a livello europeo; a trasmettere tempestivamente al Parlamento i documenti ufficiali delle istituzioni nazionali ed europee coinvolte nel procedimento di autorizzazione di Ita con modalità idonee a garantirne la riservatezza e la tutela del segreto industriale". (segue) (Rin)