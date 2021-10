Ita: ecco il testo della mozione di maggioranza alla Camera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre la mozione della maggioranza impegna, inoltre, il governo, "con riferimento alla partecipazione di Ita ai futuri bandi per l'assegnazione di servizi: circa i bandi di gara per l'assegnazione dei rami dell'handling e della manutenzione, a garantire la partecipazione, in coerenza con il piano industriale, della nuova società Ita nonché - nell'attuazione dei poteri di indirizzo - ad assicurare che i commissari straordinari di Alitalia predispongano i bandi di cessione del compendio aziendale nel modo più adeguato possibile. Con riferimento all'intermodalità: a realizzare un piano di intermodalità sostenibile tra trasporto aereo, trasporto ferroviario, trasporto portuale e trasporto pubblico locale, con particolare riferimento alle regioni meridionali e alle connessioni ferroviarie dell'aeroporto di Roma Fiumicino e trasporto ferroviario o rapido di massa per l'aeroporto di Milano Linate". (segue) (Rin)