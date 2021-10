Ita: ecco il testo della mozione di maggioranza alla Camera (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il testo condiviso delle forze della maggioranza impegna anche l'esecutivo, "con riferimento alla tutela dei lavoratori dipendenti di Alitalia e del relativo servizio clienti: ad adottare iniziative volte a tutelare i lavoratori di Alitalia con strumenti di sostegno al reddito e a promuovere percorsi di formazione professionale e di ricollocazione professionale che salvaguardino le competenze e le professionalità del personale di Alitalia che non potrà essere assorbito da Ita s.p.a.; a garantire adeguati livelli di formazione per mantenere le abilitazioni e certificazioni al volo in modo da consentire agli ex dipendenti Alitalia di tornare a lavorare; ad adottare iniziative, anche normative, per garantire la tutela del personale di Alitalia con adeguati ammortizzatori sociali, puntando per gli stessi sull'offerta formativa, valorizzandone l'esperienza mediante ricorso a politiche attive del lavoro; ad adottare ogni iniziativa utile per la massima tutela dei livelli occupazionali anche del servizio clienti di Alitalia suddivisi tra Palermo e Rende, tenendo conto dell'esperienza e della professionalità maturate in oltre vent'anni di attività nella gestione del sopracitato servizio". Il documento impegna, infine, il governo, "con riferimento ai contratti di lavoro per il personale di Ita: a favorire la prosecuzione della trattativa attualmente in corso tra Ita e le organizzazioni sindacali, anche al fine di ridefinire un nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro nel settore del trasporto aereo e facilitare l'attività di decollo della nuova compagnia; a promuovere iniziative affinché Ita proceda all'assunzione del personale nel pieno rispetto della normativa nazionale ed europea di riferimento; a far sì che siano rispettati con il massimo rigore la lettera e lo spirito dell'articolo 203, del decreto legge 9 maggio 2020, numero 34, in materia di applicazione del contratto collettivo nazionale del settore aereo stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, da parte di tutte le compagnie operanti nel nostro territorio; ad attivare un tavolo nazionale sul settore del trasporto aereo nel suo complesso, dove vengano affrontate tutte le crisi aziendali in atto". (Rin)