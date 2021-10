Energia: CI, prezzo metano fuori controllo, interrogazione a Cingolani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il prezzo del metano come carburante sembra ormai sempre più fuori controllo, soprattutto nelle Regioni del centro-nord Italia". Lo affermano in una nota i deputati di Coraggio Italia Maria Teresa Baldini, Stefano Mugnai e Maurizio D'Ettore. "Dal primo ottobre ad oggi - osservano - il prezzo è infatti passato, in alcune reti distributive, da circa 1 euro al kg a più di 2 euro. Un aumento preoccupante che rischia di avere gravissime ripercussioni per gli automobilisti e gli autotrasportatori. Se poi ci aggiungiamo che il Pnrr prevede, tra l'altro, di promuovere la sostituzione dei veicoli obsoleti e a bassa efficienza con veicoli alimentati anche a metano o biometano, è chiaro che il governo deve prendere al più presto contromisure efficaci per mitigare i prezzi. Ecco perché come Coraggio Italia abbiamo presentato in commissione Attività produttive di Montecitorio un'interrogazione urgente al ministro Cingolani per sapere quali immediate iniziative intenda assumere il governo sul tema".(Com)