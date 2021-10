Brasile: produzione industriale cala per il terzo mese consecutivo, -0,7 ad agosto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale aveva registrato perdite pari al 2,5 per cento alla fine del secondo trimestre dell'anno, dopo aver registrato una perdita dello 0,4 per cento anche nel primo trimestre, il che disegna una tendenza preoccupante. "In termini generali, il comportamento di luglio non si discosta molto da quello che abbiamo osservato per tutto l'anno, poiché su sette mesi, in cinque abbiamo registrato cali", sottolineava il responsabile della ricerca dell'Ibge, André Macedo. "Mentre all'inizio dell'anno a causare il calo della produzione sono state le chiusure di alcune industrie a causa della pandemia e il calo dei consumi a causa delle maggiori restrizioni igienico-sanitarie in alcune località, adesso, con l'avanzare della vaccinazione e l'allentamento delle restrizioni, la produzione industriale risente dell'aumento dei costi e del disordine dell'intera filiera", osservava Macedo, in riferimento alla difficoltà di reperire forniture sul mercato internazionale che sta danneggiando soprattutto l'industria automobilistica. (segue) (Brb)