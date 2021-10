Brasile: produzione industriale cala per il terzo mese consecutivo, -0,7 ad agosto (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'outlook economico pubblicato il 21 settembre, l'Organizzazione per la cooperazione economica e lo sviluppo (Ocse) stima che il Brasile nel 2021 registrerà una crescita del 5,2 per cento, 1,5 punti percentuali in più rispetto alla proiezione di maggio. In calo invece il pronostico della crescita per il 2022, stimata oggi al 2,3 per cento, due decimali in meno rispetto alla precedente valutazione. A fine agosto la Commissione economica per l'America latina delle Nazioni unite (Cepal) ha migliorato le stime di crescita economica 2021 portandole al 5,2 per cento nel 2021 e al 2,2 per cento nel 2022. (segue) (Brb)