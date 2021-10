Immigrazione: Serbia-Austria, ministri Interni discutono a Vienna questione flussi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia e l'Ue sono interessate dalle stesse sfide alla sicurezza. Lo ha detto il ministro dell'Interno serbo Aleksandar Vulin dopo un incontro oggi a Vienna con l'omologo austriaco Karl Nehammer. Solo una solida cooperazione può fornire una risposta positiva, ha detto Vulin, a problemi quali la criminalità organizzata e la migrazione irregolare. Il ministro ha ribadito che la Serbia "non è e non sarà" uno spazio per i migranti. "Nessuno può entrare e uscire illegalmente dal nostro territorio e il nostro Paese non è un trampolino di lancio per l'ingresso in Austria o in qualsiasi altro Stato. Difendendo il nostro Paese, difendiamo il vostro e ogni altro", ha sottolineato Vulin. La Serbia, secondo Vulin, sebbene non sia un membro dell'Ue affronta le stesse sfide degli Stati membri. Per questo motivo, ha aggiunto Vulin, la Serbia dovrebbe avere la stessa posizione e assistenza nella lotta contro le conseguenze della migrazione irregolare. "Sono grato che la nostra proposta di effettuare pattuglie congiunte serbo-austriache al confine con la Macedonia del Nord sia stata accolta e abbiamo accettato di invitare i nostri colleghi ungheresi a unirsi a queste pattuglie", ha affermato Vulin. Nehammer ha sottolineato che l'Austria e la Serbia hanno un obiettivo comune, ovvero reprimere i trafficanti di esseri umani e i migranti irregolari mediante un'intensa cooperazione. I due ministri hanno visitato oggi l'unità speciale della polizia austriaca Eko Cobra e hanno partecipato a un'esercitazione tattica al poligono di tiro di Hochfilzen. Vulin ha sottolineato che lo scambio di esperienze delle unità speciali dei due Paesi e il perfezionamento di nuove conoscenze e metodi sono estremamente importanti nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata. (Geb)