Russia: Comitato investigativo, pronti documenti per estradizione Telman Ismailov dal Montenegro

- Il Comitato investigativo della Russia ha preparato tutti i materiali necessari per chiedere l’estradizione dal Montenegro dell’imprenditore Telman Ismailov. Lo ha riferito il Comitato investigativo russo in una nota. "Il Comitato Investigativo della Federazione Russa, sulla base delle informazioni ricevute sulla detenzione in Montenegro di Telman Ismailov, ha inviato tutto il materiale necessario per preparare una richiesta per la sua estradizione e il suo perseguimento a livello penale”, si legge nella nota. Il Comitato “ha inserito Ismailov nella lista dei ricercati internazionali nel 2017 in relazione all'accertamento del suo coinvolgimento nell'omicidio di due imprenditori", conclude la nota. (Rum)