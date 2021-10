Algeria-Marocco: ambasciatore Boutache, auspichiamo da Rabat un approccio più ragionevole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Algeria “ne ha abbastanza” delle “provocazioni del Marocco”, ma spera che Rabat abbia “imparato la lezione e possa tornare ad avere un approccio più ragionevole e accettabile nella regione”. Lo ha detto oggi l’ambasciatore d’Algeria a Roma, Ahmed Boutache, in un’intervista concessa ad “Agenzia Nova”, commentando la recente interruzione dei rapporti tra Algeri e Rabat. “L’Algeria, che è un Paese che per natura e per principio porta avanti la mediazione e l’equilibro, è stato costretto a interrompere le relazioni diplomatiche con il Marocco”, ha detto Boutache. “Speriamo che il Marocco tragga le lezioni appropriate da questa situazione e torni ad avere un approccio più ragionevole e accettabile nella regione”, ha detto ancora Boutache. (Ala)