Camera: domani audizione Sequi su organizzazione ministero Esteri

- Domani, mercoledì 6 ottobre, alle 8.30, presso la Nuova Aula dei Gruppi parlamentari della Camera, le commissioni riunite Esteri di Camera e Senato svolgono l'audizione del segretario generale del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Ettore Francesco Sequi, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del presidente della Repubblica concernente il regolamento recante modifiche ai regolamenti di cui ai decreti del presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, e 1º febbraio 2010, n. 54 (organizzazione Ministero). L'appuntamento - comunica in una nota l'ufficio stampa della Camera - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)