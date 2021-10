Energia: Spagna, domani nuovo record prezzo elettricità a oltre 228 euro per MWh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani in Spagna il prezzo medio dell'elettricità nel mercato all'ingrosso segnerà un nuovo record storico con 228,59 euro per megawattora (MWh), dopo i 216 euro per MWH del primo ottobre scorso. Dopo aver chiuso settembre con un prezzi nettamente al di sopra della media, ottobre ha già registrato nuovi picchi nelle tariffe e la tendenza sembra indicare che si manterrà verso l'alto. Domani, il prezzo, infatti, aumenterà del 20,4 per cento rispetto a una settimana fa, quando era di 189,9 euro/MWh. Mentre rispetto ad un anno fa l'incremento è del 292 per cento.(Spm)