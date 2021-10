Germania: inaugurato primo impianto per produzione cherosene sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo impianto in Germania per la produzione di cherosene sostenibile (Saf), destinato ad alimentare i motori degli aerei, è stato inaugurato a Werlte in Bassa Sassonia. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt” il sito produrrà una tonnellata di Saf al giorno, ossia circa 360 tonnellate all'anno. L'impianto è stato realizzato dall'organizzazione no-profit Atmosfair insieme a partner come Siemens, Lufthansa e il fornitore di energia. Per la produzione del Saf, a Wertle viene utilizzata la tecnologia “power-to-liquid”, con l'impiego di biossido di carbonio e idrogeno. (Geb)