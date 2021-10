Ricerca: Bernini (FI), con Parisi premiata eccellenza italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Nobel per la Fisica a Giorgio Parisi "è il meritatissimo riconoscimento alla straordinaria capacità di un grande scienziato, ma rappresenta anche un premio per l’eccellenza della ricerca italiana nel mondo". Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. "Un settore a cui è necessario destinare sempre maggiori investimenti, perché passa soprattutto da qui la competitività futura del nostro sistema Paese”, spiega.(Com)