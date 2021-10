Speciale scuola: Bianchi, grazie a mondo di persone che si fa carico di mondo di altre persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 5 ottobre è la giornata che l'Unesco dedica agli insegnanti, "alle loro capacità di farsi carico non soltanto dell'educazione dei ragazzi, ma anche di accompagnare i ragazzi in questa fase così difficile, a trovare il loro percorso di vita". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, nel videomessaggio rivolto agli insegnanti in occasione, oggi, della Giornata mondiale a loro dedicata. La loro attività "mai come in questo momento" è "importante e cruciale, centrale, nella vita del Paese", ha osservato per poi aggiungere che è "importantissimo che tutto il Paese ridia attenzione ai nostri insegnanti di ogni ordine e grado", è "un mondo di persone che si fa carico di un mondo di altre persone. Grazie per tutto il lavoro che avete fatto che state facendo e che sicuramente farete in questo nostro futuro condiviso e insieme", ha concluso il ministro. (Rin)