Speciale energia: Francia, il ritmo di sviluppo dell'eolico non è sufficiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita del settore eolico in Francia non ha un ritmo sufficiente per raggiungere gli obiettivi che sono stati prefissati. Lo ha reso noto France energie éolienne (Fee), che riunisce gli operatori della filiera. Nel 2020 l'eolico francese ha coperto il 7,9 per cento della produzione elettrica nazionale, contro il 6,3 per cento del 2019. Tuttavia, secondo Fee la crescita è lontana dal ritmo previsto, che doveva attestarsi ai 2 Gw supplementari all'anno. Tra le cause riconducibili a questo ritardo, ci sono i "ritardi significativi" accumulati nelle procedure di autorizzazione dei progetti. La Francia punta ad arrivare nel 2028 ad una capacità compresa tra i 33,2 e i 34,7 Gw. (Frp)