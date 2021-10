Speciale energia: Albania, al via prima fase progetto per impianto idroelettrico Skavica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società statunitense Bechtel International, il governo albanese e l'ambasciata degli Stati Uniti a Tirana hanno avviato la prima fase del progetto per la realizzazione dell'impianto idroelettrico Skavica. Si tratta di un progetto energetico strategico per l'Albania, in considerazione delle ingenti riserve d'acque pari a 7 miliardi di metri cubi. Il lancio del progetto è arrivato dopo la firma di un memorandum di cooperazione economica firmato tra Albania e Usa nell'ottobre 2020. La ministra dell'Energia albanese Belinda Balluku, contestualmente, ha firmato un memorandum con la società statunitense Bechtel. (Alt)