Speciale energia: Ucraina, in crescita esportazioni di elettricità nell'ultima settimana

- Le esportazioni di elettricità dell'Ucraina sono state pari a 107,1 milioni di kWh tra il 27 settembre e il 3 ottobre 2021, ovvero il 25,9 per cento in più rispetto alla settimana precedente. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Ukrinform", citando i dati pubblicati dalla compagnia ucraina Ukrenergo. Dal 21 al 26 settembre, le esportazioni medie giornaliere dalla centrale termica di Burshtyn sono aumentate del 35,8 per cento, a 74,7 milioni di kWh, e dal sistema energetico integrato dell'Ucraina, del 7,6 per cento, a 32,4 milioni di kWh. (Rum)