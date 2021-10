Speciale energia: von der Leyen, valuteremo stoccaggio riserve e composizione prezzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader dell'Unione europea discuteranno tra due settimane, al Consiglio europeo formale, la possibilità di stoccaggio di riserve strategiche di gas e della possibilità di scollegare gli elementi che compongono il prezzo dell'energia. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, da Tallin, dove si trova per l'approvazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) dell'Estonia. "E' molto importante che le persone sappiano che abbiamo alti prezzi dell'energia per via del prezzo del gas che è aumentato drasticamente" mentre "il prezzo delle rinnovabili è stabile ed è calato nell'anno", ha detto. Inoltre, "le rinnovabili sono "fatte in casa". E questo "è un bene perché siamo indipendenti", ha aggiunto. "Siamo fortemente dipendenti per quanto riguarda il gas: il 90 per cento del gas è importato così come il 97 per cento petrolio", ha aggiunto. (Beb)