Speciale energia: Benamati (Pd) su carburanti, governo intervenga su aumento prezzo gas metano

- Il prezzo del gas per autotrazione, ad agosto in confronto al medesimo periodo dell'anno scorso, è più che triplicato: secondo rilevazioni di mercato, i prezzi medi del gas metano nello scorso agosto, pur triplicati rispetto al 2020, si assestavano ancora attorno ai 44 euro per MWh. Ad oggi però tali valori sono già oltre i 70 euro per MWh. Lo dichiara Gianluca Benamati, capogruppo Pd in commissione Attività produttive di Montecitorio, che ha presentato una interrogazione al ministro della Transizione ecologica insieme ai colleghi Bonomo, Gavino Manca, Soverini, Zardini, De Maria, Morani, Verini, Frailis. "Questa escalation dei prezzi della materia prima gas - sottolinea - sta mettendo in difficoltà un settore di eccellenza che presenta enormi opportunità di decarbonizzazione per l'Italia e per l'Europa. Come per il caro bollette - prosegue - anche in questo settore si può e si deve immaginare una misura emergenziale per limitare l'impatto sugli utenti finali, che hanno scelto questa motorizzazione per motivi ecologici. Il governo intervenga subito per tutelare questo settore e anche tutte quelle famiglie che con un budget familiare basso hanno fatto questa scelta anche in base ai costi molto ridotti", conclude Benamati. (Com)