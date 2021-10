Speciale energia: Uecoop su benzina, per spesa pieno +5,5 euro in sette giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La spesa media per il pieno di benzina si è impennata di ben 5,5 euro in appena una settimana sulla scia ai recenti aumenti del prezzo del petrolio e delle quotazioni dei prodotti raffinati nel Mediterraneo. E’ quanto emerge da una elaborazione dell’Unione europea delle cooperative (Uecoop) su dati Mite con un maxi rincaro anche per il diesel che registra aumenti medi di oltre 7 euro per un pieno nell’ultima settimana. In Italia – sottolinea Uecoop - il costo dei carburanti segue sempre in maniera rapidissima l’aumento del prezzo mondiale del petrolio, mentre non arretra altrettanto velocemente quando le quotazioni dell’oro nero scendono. Una situazione che ha pesanti ripercussioni sui bilanci di imprese con l’85 per cento delle merci che viaggiano su strada e rappresenta – evidenzia Uecoop - un freno al rilancio del Paese e al lavoro delle cooperative, da quelle sociali alla logistica. (Com)