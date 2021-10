Speciale energia: Egitto-Grecia, presto incontro tra ministri Energia per accordo su collegamento elettrico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Ambiente e dell’Energia greco, Konstantinos Skrekas, incontrerà presto ad Atene il ministro dell'Elettricità egiziano, Mohamed Shaker, per firmare un memorandum d’intesa (MoU) in merito al collegamento tra le reti elettriche dei due Paesi. Secondo quanto riferito da alcune fonti a “Nova”, il collegamento avrà una potenza di trasmissione di 2 gigawatt. L’Egitto ha firmato in precedenza un accordo da 1,6 miliardi di dollari con l’Arabia Saudita per un progetto di interconnessione elettrica, i cui lavori inizieranno nel 2022 per essere completati nel 2023. L'accordo con l'Arabia Saudita prevede che l'Egitto finanzierà il 40 per cento del progetto e l'Arabia Saudita il restante 60 per cento. A metà settembre, Shaker ha dichiarato che l'Egitto avrebbe iniziato a esportare già da ottobre fino a 3.000 megawatt/ora di elettricità a Cipro e in Grecia. Il paese nordafricano ha già un'interconnessione elettrica con il Sudan, mentre ci sono anche piani per stabilire un'interconnessione con la Giordania e l'Iraq. (Cae)